Эммануэль Макрон подвергся критике после его высказываний, призывающих Европейский союз не быть «последователем» Америки или Китая в вопросе о Тайване, сделанных после его пребывания в Азии.

«Макрон, который является другом, при встрече с Китаем лижет ему задницу», — сказал бывший президент США в интервью Fox News, имея в виду китайского лидера.

Дональд Трамп обвинил администрацию своего преемника Джо Байдена в том, что она значительно ослабила лидерство США на международной арене, вплоть до потери поддержки своих традиционных союзников.