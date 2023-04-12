Дзюник сообщил, что МакSим спаивает ее концертный директор Назаров

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник убежден, что Марина Абросимова (МакSим) находится в большой опасности, так как зависима от алкогольных напитков.

Продюсер, общаясь с корреспондентом "Экспресс газеты", заявил, что концертный директор певицы Павел Назаров намеренно ее спаивает.

Дзюник, работавший со многими звездами, знаком лично и с Назаровым.

По мнению продюсера, вживую исполнительница всегда пела плохо. Но ее "пение дабл-треком поверх плюсовой фонограммы раньше звучало вполне нормально".

Поначалу провальные выступления знаменитости Дзюник "списал" на перенесенный ею ковид, а дело оказалось в алкоголизме.

Поразил Леонида и выбор концертного Абросимовой, ведь российский шоубиз в курсе, кто такой Назаров. Сторонятся его Юлия Волкова из "Тату", группа "Винтаж", которые поймали его на воровстве.

По мнению деятеля музыкальной индустрии, ни один нормальный представитель никогда не выпустил бы артиста на сцену пьяным или больным.