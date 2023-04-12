Вычеркнуть из памяти: певица Ольга Полякова назвала Ани Лорак человеком без совести

Ольга Полякова в студии одного из телеканалов рассказала о творчестве, личной жизни и скандалах в шоу-бизнесе. В частности, украинская певица с презрением отозвалась об Ани Лорак, которая сегодня работает в России, сообщает СтарХит.

Звезда критикует свою коллегу и землячку не первый год. Особенно активно в этом направлении она стала действовать после СВО. Исполнительница хита «Забирай рай» при этом утверждает, что в последние годы на нее объявлена настоящая охота и травля в родной стране.

Который день СМИ визжат-кричат в связи с заявлением Ани Лорак что на Украине ее заказали, не давали работать и политические силы ставили условия. Заказчика, однако, назвать не может. Сегодня это сделаю я - заказчик я! Да, я хотела быть лучшей певицей всей Украины, которая собирает стадионы. Этот трон хотела занять я - чтобы стать королевой и номером один! Я заказала не только Ани Лорак - еще и Света Лобода говорила про некие проплаченные акции против нее…

Сама Ольга также недавно после скандала с Константином Меладзе была у всех на устах. Звезда обвинила его в приставаниях. За брата тогда вступился Валерий, назвав артистку фриком.

Однако больше всего стрел адресуется Ани Лорак. Две певицы друг друга давно не любят и поливают грязью.