Вычеркнуть из памяти: певица Ольга Полякова назвала Ани Лорак человеком без совести

Ольга Полякова в студии одного из телеканалов рассказала о творчестве, личной жизни и скандалах в шоу-бизнесе. В частности, украинская певица с презрением отозвалась об Ани Лорак, которая сегодня работает в России, сообщает СтарХит.
Звезда критикует свою коллегу и землячку не первый год. Особенно активно в этом направлении она стала действовать после СВО. Исполнительница хита «Забирай рай» при этом утверждает, что в последние годы на нее объявлена настоящая охота и травля в родной стране.
Который день СМИ визжат-кричат в связи с заявлением Ани Лорак что на Украине ее заказали, не давали работать и политические силы ставили условия.
Заказчика, однако, назвать не может. Сегодня это сделаю я - заказчик я! Да, я хотела быть лучшей певицей всей Украины, которая собирает стадионы.
Этот трон хотела занять я - чтобы стать королевой и номером один! Я заказала не только Ани Лорак - еще и Света Лобода говорила про некие проплаченные акции против нее…
Сама Ольга также недавно после скандала с Константином Меладзе была у всех на устах. Звезда обвинила его в приставаниях. За брата тогда вступился Валерий, назвав артистку фриком.
Однако больше всего стрел адресуется Ани Лорак. Две певицы друг друга давно не любят и поливают грязью.
По поводу Ани Лорак я скажу: ее нужно вычеркнуть из нашей памяти! Это человек без совести.
Не может сказать никакой конкретики. Вы все знали, все понимали - и тогда, и сейчас! Просто очень хотели денег, и все! Никакого оправдания больше быть не может, - заявила Полякова.