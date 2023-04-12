Вычеркнуть из памяти: певица Ольга Полякова назвала Ани Лорак человеком без совести

09:41 2023-04-12

Звезда критикует свою коллегу и землячку не первый год. Особенно активно в этом направлении она стала действовать после СВО.

Ольга Полякова в студии одного из телеканалов рассказала о творчестве, личной жизни и скандалах в шоу-бизнесе. В частности, украинская певица с презрением отозвалась об Ани Лорак, которая сегодня работает в России, сообщает СтарХит.

Звезда критикует свою коллегу и землячку не первый год. Особенно активно в этом направлении она стала действовать после СВО. Исполнительница хита «Забирай рай» при этом утверждает, что в последние годы на нее объявлена настоящая охота и травля в родной стране.

Который день СМИ визжат-кричат в связи с заявлением Ани Лорак что на Украине ее заказали, не давали работать и политические силы ставили условия.

Заказчика, однако, назвать не может. Сегодня это сделаю я - заказчик я! Да, я хотела быть лучшей певицей всей Украины, которая собирает стадионы.

Этот трон хотела занять я - чтобы стать королевой и номером один! Я заказала не только Ани Лорак - еще и Света Лобода говорила про некие проплаченные акции против нее…

Сама Ольга также недавно после скандала с Константином Меладзе была у всех на устах. Звезда обвинила его в приставаниях. За брата тогда вступился Валерий, назвав артистку фриком. 

Однако больше всего стрел адресуется Ани Лорак. Две певицы друг друга давно не любят и поливают грязью.

По поводу Ани Лорак я скажу: ее нужно вычеркнуть из нашей памяти! Это человек без совести.

Не может сказать никакой конкретики. Вы все знали, все понимали - и тогда, и сейчас! Просто очень хотели денег, и все! Никакого оправдания больше быть не может, - заявила Полякова. 