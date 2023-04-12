Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за 2 200 000 долларов

По сведенниям аукциона Sotheby's, речь ведется о черно-красных кроссовках, в которых Майкл Джордан был на его последней игре в финале чемпионата в 1998 году.

В этой спортивной обуви баскетболист "жег" во второй игре финала плей-офф НБА за "Чикаго Буллз". Соперниками команды Джордана были "Юта Джаз".

После победы на этом матче Майкл презентовал подписанные кроссовки мальчику, работающему в гардеробе для посетителей.

Обувь побила все рекорды по продаже с аукциона. Предыдущий рекорд пренадлежит также кроссовкам Джордана марки Nike, за которые заплатили 1 470 000 в 2021 году в Лос-Анджелесе.