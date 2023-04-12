Лазарев сообщил, что намерен прибегнуть к пластической хирургии

40-летний Сергей Лазарев как простой смертный комплексует по поводу своей внешности.

Певец мечтает о том, чтобы сохранить кубики на прессе, по этой причине тщательно следит за тем, что ест, и занимается спортом.

Не только фигура беспокоит знаменитость. Будучи в гостях на радио, Лазарев признался, что его не устраивает собственный нос, а вернее его форма.

Исполнителю не нравится, что его нос слишком широкий, и он подумывает даже лечь под нож пластического хирурга, чего раньше никогда не делал.

Ведущие радио-передачи стали отговаривать артиста, тот сдался, заверив их и своих поклонников, что "ничего с собой делать не будет".