Отомстила: писатель Дарина Мишина выпустила книгу, которую писала для Регины Тодоренко

История конфликта двух творческих личностей началась, когда Регина Тодоренко несколько лет назад решила написать детскую книгу. Она подыскала помощницу - молодую писательницу Дарину Мишину, пообещав ей гонорар, сообщает PROZVEZD.

Но сотрудничество не задалось. По словам Дарины, через некое время Тодоренко от работы с ней отказалась, не заплатив ни рубля. Писательница начала опасаться, что Регина бесплатно воспользуется ее идеями и вынесла историю в публичное поле.

Тодоренко в ответ подала судебный иск за клевету, но суд не выиграла. Дарина подала встречный иск, потребовав гонорар, но тоже пока не добилась своего.

Тем временем Тодоренко недавно анонсировала выход своей книги - под названием «Регина-путешественница спасает Автралию». Дарина Мишина тоже выпустила свое произведение - на одной из интернет-платформ, в формате аудиокниги.

Она называется «Регина-путешественница в Африке», - рассказала писательница PROZVEZD. Это первая часть приключений героини. Регина в каждой книге будет отправляться на новый континент,чтобы узнать много нового о флоре, фауне, традициях, достопримечательностях. На днях я закончила вторую книгу – про Южную Америку.

По словам писательницы, книгу про Африку она писала для Регины, и она сохраняет тот вид, в котором Мишина должна была ее сдать. Книга стоит 149 рублей.

Писательница не исключает, что после этого Тодоренко может снова подать на нее в суд.