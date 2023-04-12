Продукты, запеченные в фольге, могут вызвать неприятные последствия для организма

Доказана связь между переизбытком алюминия и изменениями в легких. Также под влиянием алюминия образуются камни в почках, нарушается обмен кальция и фосфора.

Дело в том, что когда пища запекается в фольге, в нее попадает примерно 400 мг алюминия. Этому способствует кислая среда, которая формируется под влиянием специй, уксуса и лимонной кислоты (либо лимонного сока).

Именно кислая среда повышает всасывание алюминиевых частиц в приготовленное блюдо. Поэтому при готовке пищи лучше отдавать предпочтение не фольге, а пищевому пергаменту и стеклянным формам для запекания.

Конечно, это не означает, что в фольге ничего и никогда не нужно готовить. Просто это надо делать не слишком часто.