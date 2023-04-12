Деревянко сообщил, что ему дали условный срок за сутенерство

46-летний актер Павел Деревянко стал гостем передачи рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко), где зрители вправе задавать нескромные вопросы участникам.

Один из присутствующих адресовал артисту вопрос о том, за что ему дали условный срок в 90-х годах.

Деревянко был поражен информированностью зрителя, но скрывать причину своего наказания не стал, объявив, что за сутенерство ему дали условный срок.

Деревянко признавался раньше в распространении наркотиков. Его судили в период учебы в ГИТИСе.

Тогда будущую знаменитость чудом не не отчислили из учебного заведения, так как ему удалось не загреметь в тюрьму, а отделаться условным сроком, продолжив учиться в институте.