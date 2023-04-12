Хаматову подозревают в присвоении себе средств благотворительного фонда Подари жизнь в размере 1 000 000 000 рублей

Чулпан Хаматова, покинувшая РФ и пребывающая с начала СВО в Латвии, может быть замешана в преступном выводе средств из фонда "Подари жизнь". На просторах интернета "гуляет" информация о том, что актриса вывела таким путем 1 000 000 000 российских рублей.

Сомнения одолевают соотечественников по той причине, что заработок в РФ Хаматовой далек от того, что она имела в России. На этом фоне приобретение артисткой квартиры в центре Риги за 1 000 000 евро, о котором рассказывают в СМИ, вызывает вопрос.

Сведения о незаконном выводе средств из фонда появились в Телеграм-канале "Я вам все расскажу".

Особняк же в Латвии куплен Хаматовой задолго до того, как она уехала из России. За рубежом артистка трудится в Новом рижском театра, но до успеха, который у нее был в РФ очень далеко.

Одна из постановок с участием актрисы была отменена накануне премьерного показа по причине "творческой неудачи".