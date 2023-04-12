Если дергается глаз - значит, не хватает магния в организме

Магний играет большую роль в полноценном функционировании человека. По некоторым признакам можно легко и быстро определить, хватает или не хватает в организме этого важного элемента.

С утра, не вставая с кровати, нужно поднять руки вверх, сильно вытянуть и напрячь ноги. Если во время потягивании начинает сводить ноги, то на 100% можно быть уверенным, что в организме не хватает магния.

Если сильно тянет на сладкое - скорее всего, это не болезнь и не вредная привычка. Такое состояние тоже явно свидетельствует о дефиците магния в организме.

Если начинает дергаться веко, глаз, щека и вообще любая мышца, это тоже говорит о том, что организму критически не хватает магния. В таком случае нужно немедленно обращаться к врачу и начинать прием препаратов магния.