Солиста Backstreet Boys Картера обвиняют в изнасиловании и побоях

По данным издания "Газета.ру", Мелисса Шуман обратилась в суд с требованием призвать исполнителя Ника Картера к ответственности.

Актриса утверждает, что когда ей было 18 лет (сейчас же ей 38 лет), Картер принудил ее к сексу против ее воли. Также Шуман обвиняет певца в насилии над собой и в 2017 году.

Сам артист все обвинения звезды экрана отрицает. В феврале 2023 года Картер подал встречный иск в суд против Мелиссы и еще одной "пострадавшей", также обвиняющей его в сексуальном насилии.

Солист "Backstreet Boys" убежден, что "жертвы" вступили в сговор с целью вымогания у него денежных средств.