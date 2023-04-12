Сябитова заявила, что ее звездный час настал, когда закрыли телепроект «Давай поженимся!»

Роза Сябитова сообщила в беседе с lady.mail.ru, что после того, как шоу "Давай поженимся!" не выходит в эфир, у нее появилось свободное время, которое она использует с выгодой.

Ведущая не стала скрывать, что на нее "сыплются" предложения сняться в других проектах, от чего она не отказывается.

Телесваха, извиняясь за пафос, заявила, что именно сейчас ее звездный час настал.

Ранее сообщалось, что Сябитова раскритиковала участников телепроекта "Новые звезды в Африке".

Напомним, что знаменитость успела дважды поучаствовать в шоу, по этой причине считает себя вправе рассуждать по поводу.

По мнению телеведущей, "молодежь", участвующая в новом сезоне реалити, изначально ведет себя неправильно. Роза Раифовна сравнила новых участников с пауками в банке, которые без конца грызутся".