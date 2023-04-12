Томатов будет некуда девать: какие меры для этого надо принять весной

Большие урожаи томатов сами по себе не появляются. Для того, чтобы его обеспечить, в сезон нужно приложить некоторые усилия. Что это за секреты?

Один из них - после окучивания поливать томаты в междурядья, а не под корень. Делать это в среднем раз в неделю, и поливать обильно.

Эффект в том, что верхушка холмика при таком поливе остается сухой, и воздух будет беспрепятственно поступать к корням. Влагу корни получат из междурядий, вода не будет размывать землю возле растений, и корневая система не будет расходовать силы, чтобы «притянуть» грунт к себе.

К слову, грядку надо замульчировать соломой - чтобы грунт сохранял влагу.

У самых ранних сортов нужно оставить лишь первый пасынок, который вырастает под первой кистью. Верхний, который будет цвести и при этом не заплодоносит, - удалить. Из двух оставшихся двух стволов сформировать куст с 4-5 ярусами томатов.

В теплицах томаты завязываются хуже, особенно, если лето жаркое. Но можно ускорить опыление, и для этого просто аккуратно постучать по стеблям растений.

После высадки рассады на грядку в период бутонизации и начале плодоношения надо подкормить растение гуматом калия (10 мл на 10 л воды). Вносить под корень из расчета 15 л раствора на 10 кв. м.