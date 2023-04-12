Боня накинулась на свою визажистку, обвинив ее в непрофессионализме

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня раскритиковала своего визажиста на съемках.

Знаменитость продемонстрировала работы "мастера" в своем микроблоге, заверив, что ее 10-летняя наследница Анджелина красится лучше, чем этот "профессионал".

Боня рассказала, что выпалила визажистке прямо в лицо, что она не может приходить на работу, получать за это деньги, так как не является профессионалом.

Виктория выложила в Сеть свое фото после сделанного "специалистом" макияжа, спросив у поклонников, может ли человек, который "сделал это", называться визажистом.