Вице-президент Тайваня выдвинут кандидатом в президенты от правящей партии

«Для меня большая честь быть выдвинутым Демократической прогрессивной партией для участия в президентских выборах 2024 года и отстаивания долга по защите Тайваня», — заявил Лай на пресс-конференции DPP.

Заявление было сделано на фоне крупных военных маневров Пекина вокруг Тайваня, которые привели к имитации точечных ударов и окружению острова.

63-летний Лай уже давно шел к тому, чтобы выдвинуться от DPP и сменить нынешнего президента Цай Инвэнь.

Цай при этом завершает свой второй президентский срок и не может больше баллотироваться по закону.