Орбакайте объявила о выходе своей песни Алла будет петь в поддержку Пугачевой, покинувшей РФ

Наследница Аллы Борисовны разметила на своей страничке в социальных сетях старый снимок, где позирует девочкой со своей знаменитой матерью.

На фото "выбита" дата выхода новой песни - 14 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что в прокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить певицу и ее сына Никиту Преснякова на предмет оказания финансовой помощи украинским военным силам.

Активисты призывают отобрать у Орбакайте столичную квартиру, если подтвердится факт поддержки ВСУ.

Напомним, что эту жилплощадь переписала на дочь Пугачева.