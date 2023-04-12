Исполнительница Кристина Орбакайте объявила о выходе своего нового трека под названием "Алла будет петь". Несложно догадаться, что композиция записана в поддержку ее матери Аллы Пугачевой, пребывающей долгое время на территории Израиля.
Орбакайте объявила о выходе своей песни Алла будет петь в поддержку Пугачевой, покинувшей РФ
Кристина Орбакайте анонсировала композицию с говорящим названием "Алла будет петь" в поддержку своей матери, певицы Аллы Пугачевой, которую в последнее время не жалуют в РФ.
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Наследница Аллы Борисовны разметила на своей страничке в социальных сетях старый снимок, где позирует девочкой со своей знаменитой матерью.
На фото "выбита" дата выхода новой песни - 14 апреля 2023 года.
Ранее сообщалось, что в прокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить певицу и ее сына Никиту Преснякова на предмет оказания финансовой помощи украинским военным силам.
Активисты призывают отобрать у Орбакайте столичную квартиру, если подтвердится факт поддержки ВСУ.
Напомним, что эту жилплощадь переписала на дочь Пугачева.
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14:56
Наталья Гончарова
Лолита во время своего выступления в Крокусе села на колени молодому фанату, спросив сколько ему лет
Лолита Милявская выступила с концертом в концертном зале "Крокус". А во время исполнения композиции "Целуй" спустилась в зал, усевшись на колени одному из молодых людей, находившихся на ее выступлении.
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