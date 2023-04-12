Орбакайте объявила о выходе своей песни Алла будет петь в поддержку Пугачевой, покинувшей РФ

13:27 2023-04-12

Кристина Орбакайте анонсировала композицию с говорящим названием "Алла будет петь" в поддержку своей матери, певицы Аллы Пугачевой, которую в последнее время не жалуют в РФ.

Исполнительница Кристина Орбакайте объявила о выходе своего нового трека под названием "Алла будет петь". Несложно догадаться, что композиция записана в поддержку ее матери Аллы Пугачевой, пребывающей долгое время на территории Израиля.

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    Наследница Аллы Борисовны разметила на своей страничке в социальных сетях старый снимок, где позирует девочкой со своей знаменитой матерью.

    На фото "выбита" дата выхода новой песни - 14 апреля 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в прокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить певицу и ее сына Никиту Преснякова на предмет оказания финансовой помощи украинским военным силам.

    Активисты призывают отобрать у Орбакайте столичную квартиру, если подтвердится факт поддержки ВСУ.

    Напомним, что эту жилплощадь переписала на дочь Пугачева.