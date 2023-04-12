Яблонная плодожорка: как защитить от нее сад

Плодожорка, как правило, развивается в одном поколении, но в жаркое и сухое лето может давать и второе. Если борьбу с таким вредителем начать своевременно, вполне можно обойтись без сильных химикатов.

Какие народные средства дадут результат? Ловля бабочек. Для этого летом вечером в кроны яблонь надо вывесить литровые банки, на одну треть заполненные забродившими пахучими веществами.

Бабочки будут лететь на запах, и утром останется лишь выбросить попавшихся особей. А затем повторить такую операцию снова - и так в течение 3 недель.

Какие смеси для ловли плодожорок приманивают вредителя? Хлебные. Готовят их так: в 3-литровую банку надо заложить 200-300 г ржаных корок, 5 кусков сахара и чуток прессованных дрожжей. Залить водой, накрыть марлей и держать в тепле двое суток.

После этого жидкость слить, а в осадок положить хлеб, сахар и налить воду. Забродившую гущу разбавить водой и использовать в качестве приманки.

Еще один вариант - фруктовый. Для этого 100 г сушеных фруктов залить 2 л воды, полчаса прокипятить, добавить поллитра молочной сыворотки и столько же кваса, 20-25 г дрожжей, стакан сахара. Поставить в теплое место. Приманку использовать, когда масса начнет бродить.

В период появления гусениц плодожорки дает эффект опрыскивание яблонь отварами полыни и ботвы томата.

Для приготовления отвара полыни надо полведра свежескошенной и руб­леной травы залить горячей водой так, чтобы она немного покрывала полынь, прокипятить на слабом огне 15 минут, охладить, процедить и развести водой до 10 л. В раствор добавить 50 мл жидкого мыла.

Для отвара ботвы томатов нужно полведра свежей ботвы залить водой и кипятить под закрытой крышкой полчаса. Остудить, процедить, довести до 10 л и также растворить в отваре 50 мл мыла.