Лондон предупреждает о рисках дезинформации касательно присутствия агентов своих спецслужб на Украине

«Утечка того, что представлено как секретная информация США, получившая широкую огласку, продемонстрировала серьезный уровень неточности», — заявил представитель министерства обороны в Twitter во вторник вечером.

«Читатели должны быть осторожны, прежде чем полагаться на утверждения, которые могут распространять дезинформацию», — добавил он.

Британские СМИ, в том числе BBC и Guardian, цитируют документ от 23 марта, в котором говорится о размещении в Украине 50 бойцов британского спецназа вместе с коллегами из других западных стран.

По данным Guardian, в документе предполагается, что половина западного спецназа, присутствовавшего в Украине в период с февраля по март, будет британским.