Присутствие трансгендерных спортсменов на Олимпийских играх в Париже в 2024 будет определено федерациями видов спорта

«Это сложная и постоянно развивающаяся тема, в которой мы должны лавировать между двумя требованиями: инклюзивностью и соблюдением спортивной честности», — сказала она на канале Franceinfo, когда ее спросили о недавнем решении Международной федерации легкой атлетики исключить трансгендеров из женских соревнований.

«Не все на этой линии. Научный прогресс будет определять решение для этих участников», — сказала она, в то время как исследования по этому вопросу, в частности о роли тестостерона в спортивных результатах высокого уровня, отсутствуют или противоречивы.

Что касается Олимпийских игр в Париже, правило «будет зависеть от каждой из международных федераций», которые регулируют правила, относящиеся к их дисциплине.