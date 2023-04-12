Центральный совет евреев Германии призывал полицию разогнать митинг антисемитов в Берлине

Председатель Центрального совета Йозеф Шустер заявил газете Bild, что ожидает, что митинг будет немедленно разогнан, «если снова будут использованы бесчеловечные и антисемитские лозунги».

«Я бы счел опасным упускать из виду верховенство закона», — предупредил Шустер.

По данным газеты, сеть Samidoun призывает к акции протеста в следующее воскресенье.

Марш «Аль-Кудс», запланированный на 15 апреля в Берлине, был заранее отменен.

Компания «Кудс АГ» зарегистрировала 2000 участников ежегодной демонстрации врагов Израиля, антисемитов и отрицателей Холокоста.

Маршрут должен проходить через берлинскую Курфюрстендамм.