План Лаутербаха предусматривает легальное хранение 25 граммов каннабиса

С другой стороны, свободной продажи в лицензированных магазинах, скорее всего, пока не будет.

По информации редакции Network Germany (RND), пересмотрены планы федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха (SPD) по легализации каннабиса.

Лаутербах хочет представить окончательный вариант документа это в среду вместе со своим коллегой по кабинету министров, министром сельского хозяйства Джемом Оздемиром в Берлине.

«Новые краеугольные камни завтра, легализация каннабиса: это грядет», — написал политик в соцсети во вторник.

Как сообщает RND, в будущем планируется разрешить хранение до 25 граммов каннабиса и выращивание трех растений для личного потребления.

Кроме того, планируется создание социальных клубов каннабиса - ассоциаций, которые обеспечивают своих членов продуктами каннабиса собственного производства.

Модель уже апробирована в Испании и на Мальте.