Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин требует от Генпрокуратуры РФ проверить Аллу Пугачеву по поводу оказания финансовой помощи военным Украины.

В обращении Бородин призвал обратить внимание на то, что знаменитость не устает критиковать СВО в Донбассе, поддерживая звезд, покинувших РФ после событий февраля 2022 года и финансирующих Киев.

Глава проекта заверил, что его сотрудники установили факт финансирования деятельности Пугачевой из-за рубежа и связи ее с западными спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Ассоциация патриотических сил Юга РФ обратилась в прокуратуру с требованием проверить Кристину Орбакайте и ее наследника Никиту Преснякова по поводу помощи Украине.

Активисты не забыли отметить, что родственница Пугачевой живет в Штатах, а родное государство навещает только для зарабатывания денег на концертах и съемках.