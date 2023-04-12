Самая большая ракета в мире готова к запуску – Маск открывет новую эру космических путешествий

«Звездный корабль» должен стартовать через несколько дней. От этого старта зависит работа всей жизни Маска в космических путешествиях, и то, сбудутся ли его мечты.

«Космическая индустрия годами ждала этих трех слов: «Звездолет готов к запуску»», — написал в Твиттере миллиардер Илон Маск в пасхальное воскресенье. Теперь осталось только дождаться утверждения властями его уникальной во всех отношениях ракеты.

Работа всей его жизни в космических путешествиях теперь зависит от того, работает ли его ракета Starship или имеет фундаментальный конструктивный недостаток.