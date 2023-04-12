Ягоды малины нереальный урожай: какие хитрости помогут его обеспечить

Подкормку малины нужно начать уже в конце мая. Оптимально внести настой коровяка. Его готовят так: треть ведра перепревшего коровяка долить водой до верха. Настоять неделю, периодически перемешивая, затем разбавить водой 1:10, и полить - из расчета 1 л на 1 кв. м. Перед этим пролить водой.

В начале июня надо попотчевать растение минеральными удобрениями. Раствор приготовить такой: 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата, 40 г калийной соли на 10 л воды. Либо - 30 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Через пару недель - удобрить раствором дрожжей. Для этого 10 г сухих дрожжей (либо полкило свежих) и 5 ст.л. сахара развести в 10 л теплой воды. Настоять 3 часа, разбавить водой в соотношении 1:5.

Это средство надо применять сразу, пока оно не растеряло полезные свойства. Перед дрожжевой подкормкой надо под каждый куст малины внести древесную золу (1 ст. на 1 кв. м), смешать ее с грунтом. Можно сделать настой из золы: 1 ст. на 10 л воды, настаивать 7 дней. Норма на куст - полведра.

В конце июня нужно внести внекорневую подкормку раствором мочевины, для этого 1 ст.л средства развести в 10 л воды и опрыскать по листьям. Процедуру провести в вечернее время.