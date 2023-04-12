13 женщин обвиняют Депардье в домогательствах

74-летнего Жерара Депардье обвиняют в домогательствах сразу 13 женщин, ни одна из которых не подала заявление в полицию. Все дамы являются актрисами или моделями.

Интересно, что последний инцидент значится в 2022 году, когда Депардье уже мог похвастаться солидным возрастом. По словам пострадавших, началось "это безобразие" с 2004 года.

Сам Депардье комментировать обвинения в свой адрес наотрез отказался. Адвокат же знаменитости заявил, что его подопечный отрицает какие-либо противоправные или преступные действия со своей стороны.

Уголовное дело по вопросу о сексуальных домогательств ведется против мировой звезды с 2020 года. На Депардье подала в суд актриса Шарлотт Арнуль.