Лолита во время своего выступления в Крокусе села на колени молодому фанату, спросив сколько ему лет

Интересно, что усевшись поклоннику на колени во время исполнения композиции "Целуй", Лолита Милявская уточнила, сколько ему лет, о чем сообщает kp.ru.

Артистка пошутила, что молодых не любит, а когда услышала, что мужчине 40, то заявила, что "все равно усыновлять".

Также Милявская спросила у одной пары, сколько лет они вместе. Когда певица узнала, что 25, очень удивилась, добавив, что ее столько времени никто вытерпеть не смог.

Ранее сообщалось, что исполнительница разорвала отношения с молодым возлюбленным. В конце марта знаменитость рассказала, что ее избранник - мусульманин и она здорово проводит с ним время.

Имя бойфренда Лолиты, теперь уже бывшего, так и осталось нераскрытым.