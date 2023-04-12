Драпеко рассказала о незавидном будущем Ахеджаковой

Елена Драпеко дала интервью Ютуб-каналу "Просто сказать", в ходе которого прокомментировала недавние заявления Лии Ахеджаковой, а также почему среди представителей интеллигенции "бушуют" антироссийские настроения.

Драпеко убеждена, что Ахеджакова всегда была на стороне Запада и США. Депутат припоминает, что артистка и в 90-е себя вела также.

Тот факт, что часто артисты не поддерживают свою страну, политик объяснила тем, что "их "я" всегда выше нашего "мы".

Актриса убеждена, что для таких личностей самое главное - материальные ценности, чтобы их превозносили, соглашались с любых их мнением, а если нет, то прощайте.

Знаменитость обеспокоена тем, что "мы скажем детям", какое поколение вырастет на примере отдельных известных российских личностей.