Спасти от болезней и приумножить урожайность: как для этого ухаживать за огурцами

Каковы основные симптомы корневой и прикорневой гнили? При таком недуге стебель культуры у основания истончается, меняет цвет на бурый, может потрескаться. А нижний ярус листьев - желтеет, увядает, завязи засыхают и отмирают.

Плоды не развиваются, основной корень становится рыхлым и трухлявым, растения начинают вянуть и затем засыхают. Каковы основные причины поражения огурцов грибком?

Причин много. В их числе - посадка культуры в необработанную теплицу, высокая кислотность почвы, большое заглубление рассады, излишний полив и полив холодной водой, высокая влажность грунта. Плохую лепту вносят также излишек удобрений и частое окучивание слабых кустов.

Что можно предпринять? Спасение культуры лучше начать на ранней стадии развития. Для этого - срезать увядшие листья, подсушить места срезов. Стебель отвязать, пригнуть его нижнюю часть к земле и присыпать грунтом прикорневую зону.

Зафиксировать куст в этом положении и полить: спустя пару недель культура сформирует дополнительные корни.

Для укрепления здоровья растения нужно смазать стебли таким раствором: 3 ст.л. золы (можно заменить мелом или известью), 1 ч.л. медного купороса на поллитра воды.

При внесении надо аккуратно отгрести почву от основания стебля и обмазать его до высоты 25 см, уделив особое внимание трещинам.

В качестве лечения можно обработать огуречник противогрибковыми фунгицидами. Для этого погибшие растения выкопать с корнем, потом сжечь. А ямы - пролить раствором медного купороса, приготовленным из 2 ст.л. на 10 л воды. На каждую яму пролить 2 л.