Валюшкина, выходившая замуж 2 раза, назвала причину плохих отношений с бывшими мужьями

Елена Валюшкина не скрывает, что дружеских отношений со своими бывшими мужьями, которых было двое, сохранить не сумела.

В интервью 7Дней.ru звезда экрана сообщила, что ее первый супруг Леонид Фомин, являющийся преподавателем Щекинского училища, проявил себя как ненастоящий мужчина.

Он сделал все, чтобы перекрыть Елене доступ к съемкам в кино, сжег все общие с ней фотографии и отобрал квартиру. В браке они прожили 11 лет.

Также Фомин напоследок проклял бывшую, после чего Валюшкина не понимает, как с таким человеком можно общаться.

Вторым супругом актрисы является коллега Александр Яцко, с которым она была вместе на протяжении 20 лет. Елена разорвала отношения, так как муж изменял ей с кем попало.

Артистка утверждает, что в ее душе теперь к бывшим не осталось ничего кроме жалости.

Валюшкина призналась, что не теряет встретить свою вторую половинку, несмотря на то, что ей уже 60 лет.