Украинская исполнительница Полякова обвинила Лорак в отсутствии совести

Ольга Полякова жестко прошлась по личности коллеги Ани Лорак. Проживающая в Украине исполнительница заявила, что у Лорак напрочь отсутствует совесть.

Ани не в первый раз критикуют ее соотечественники. Украинцев не устраивает тот факт, что певица публично не озвучивает свою позицию относительно СВО РФ в Донбассе.

Также украинские СМИ разведали, что их землячка до сих пор пребывает на территории Российской Федерации.

Полякова же нелестно отозвалась о знаменитости в эфире местного ТВ. Ей не по душе, что Лорак до сей поры "не внесла никакой конкретики".

Ольга призвала украинцев вычеркнуть Лорак из памяти так как она - "человек без совести".