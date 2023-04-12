Белый рассказал, что Хабенский не хотел его отпускать из МХТ имени Чехова, худруком которого является

Анатолий Белый не стал скрывать, что Константин Хабенский его желание покинуть Россию считал поспешным и уговаривал остаться на родине и в театре, о чем сообщает StarHit.

Белый благодарен Хабенскому за то, что тот неоднократно становился на его сторону во время проверок российских спецслужб.

Несмотря на то, что Константин остался в России, Анатолий вспоминает его как очень порядочного человека.

Актер выразил сожаление, что из-за того, что коллега остался в театре на руководящей должности, он вынужден будет выполнять указания свыше. Белый отметил, что это его выбор.

Артист отметил, что, несмотря на то, что у него "отобрали страну", русский язык всегда останется с ним.