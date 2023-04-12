Лолита поблагодарила Пугачеву за то, что она ушла со сцены

Оказывается, дело в том, что, когда Алла Пугачева перестала выступать на сцене, басист Анатолий Куликов, много лет выступавший в ее коллективе, остался не удел.

Хорошие музыканты на дороге не валяются и его в свой музыкальный коллектив пригласила Лолита Милявская.

За этот "подарок" певица горячо благодарит свою старшую коллегу.

Лолита говорит Алле Борисовне "спасибо" за то, что та наконец ушла на покой, оставив ей "в наследство" замечательного профессионала своего дела.

До этого сообщалось, что Милявская позволила себе на выступлении в концертном зале "Крокус" странную выходку. Она уселась на колени молодому человеку, пришедшему на ее концерт. Артистка не забыла подшутить над 40-летним мужчиной, заявив, что "усыновит его".