Православная церковь осудила авторитаризм Израиля из-за ограничений при проведении таинства схождения благодатного огня в субботу

Несколько тысяч верующих ежегодно, накануне православной Пасхи, принимают участие в церемонии «благодатного огня» в Базилике Гроба Господня, построенной на месте, с которым христиане связывают распятия Иисуса, Его погребение и Его воскресение.

Израильская полиция объявила об ограничениях на проведение этой церемонии в субботу, в частности, на количество верующих, которые могут получить доступ внутрь церкви, ограничено 1800.

Отец Маттеос Сиопис назвал в среду перед журналистами эти меры «чрезмерными».

Во время самого важного момента в таинствах восточного христианства, священники чудесным образом получают благодатный огонь внутри гробницы Иисуса, затем передают его от свечи к свече верующим, собравшимся в церкви, а затем снаружи и алее по всему православному миру.