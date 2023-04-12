Лучшие сорта болгарского сладкого перца для выращивания в открытом грунте

Белозерка созревает за 115 дней, дает низкие кусты до 60 см. Растет аккуратно, компактно, не раскидывается. Не боится перепадов температур, холодов. В целом неприхотливое растение.

Хорошо растет как в теплице, так и на улице в грунте. Сильный душистый аромат, неповторимый вкус, особенное послевкусие, никогда не подведет с урожаем.

Испанский сладкий перец тоже хорошо себя чувствует в открытом грунте. Дает выраженные сладкие нотки, яркий узнаваемый аромат. Поспевает рано, порой за три месяца.

Выше 60 см не вырастает. Плоды получаются чуть вытянутые, конусообразные. Стенки толстые - до 6 мм. В перцах много семян, сосредоточены они в верхней части полости.

Отличные экземпляры для заморозки или закаток.

Сибиряк очень устойчив к плохим погодам. В дождь, холод, при отсутствии солнца он все равно завязывает плоды. Высота до 65 см. Перцы формируются крупные, в форме куба.

Очень сочная и душистая мякоть. Все плоды красивые, ровные, аккуратные - одно загляденье. Не Сорт не боится болезней и вредителей.

Сладкий вкус бесподобен и остается даже после разморозки, термической обработки или консервировании. Срок вызревания равне 120 дням.