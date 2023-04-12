Лучшие сорта болгарского сладкого перца для выращивания в открытом грунте

16:28 2023-04-12

Опытный садовод рассказал о самых любимых сортах сладкого болгарского перца, которые проверил на своем дачном участке.

Белозерка созревает за 115 дней, дает низкие кусты до 60 см. Растет аккуратно, компактно, не раскидывается. Не боится перепадов температур, холодов. В целом неприхотливое растение.

Хорошо растет как в теплице, так и на улице в грунте. Сильный душистый аромат, неповторимый вкус, особенное послевкусие, никогда не подведет с урожаем.

Испанский сладкий перец тоже хорошо себя чувствует в открытом грунте. Дает выраженные сладкие нотки, яркий узнаваемый аромат. Поспевает рано, порой за три месяца.

Выше 60 см не вырастает. Плоды получаются чуть вытянутые, конусообразные. Стенки толстые - до 6 мм. В перцах много семян, сосредоточены они в верхней части полости.

Отличные экземпляры для заморозки или закаток.

Сибиряк очень устойчив к плохим погодам. В дождь, холод, при отсутствии солнца он все равно завязывает плоды. Высота до 65 см. Перцы формируются крупные, в форме куба.

Очень сочная и душистая мякоть. Все плоды красивые, ровные, аккуратные - одно загляденье. Не Сорт не боится болезней и вредителей.

Сладкий вкус бесподобен и остается даже после разморозки, термической обработки или консервировании. Срок вызревания равне 120 дням.