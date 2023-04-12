Условия аренды терминала в Гамбурге для китайского Cosco будут пересмотрены

По данным Министерства экономики, федеральное правительство вновь рассматривает возможность вступления китайской государственной судоходной компании Cosco в действующую компанию.

Представитель правительства отметил, что позиция канцлера Олафа Шольца по этому вопросу не изменилась.

26 октября федеральный кабинет издал так называемый частичный запрет, который означает, что Cosco может получить только 24,9% операционной компании на самом маленьком контейнерном терминале Гамбурга, Толлерорте. В то время Толлерорт еще не был классифицирован как часть критической инфраструктуры.

Пока остается неясным, почему BSI теперь начала по-другому оценивать важность терминала и каковы последствия.

Несмотря на решение кабинета министров, принятое в октябре-апреле, министерство экономики, возглавляемое зелеными, еще не дало окончательного подтверждения вступлению Cosco в долю.

Сообщается, что будет снова проверено, есть ли угроза общественному порядку и безопасности в новых условиях, которых не было в октябре 2022 года.