Shaman выпустил композицию Мы, в которой звучат 1000 голосов жителей Донбасса

SHAMAN представил новый трек под названием "Мы" сегодня, 12 апреля.

В записи композиции приняло огромное количество людей. 1000 жителей ЛНР 3 раза гордо произносят: "Мы!".

Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя) поделился смыслом, который попытался вложить в сове творение.

Певец объяснил: "Мудрость народа, накопленная за многие века, и его стальная воля заложили мощный фундамент, позволяющий нам самим определять собственную судьбу и добиваться невозможного".

Примечательно, что песню музыкант написал в январе текущего года во время своей поездки в Донбасс. По дороге знаменитость посетила муза и он написал хит.