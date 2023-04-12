Великобритания вводит санкции в отношении Усманова и окружения Абрамовича

По данным министерства иностранных дел в Лондоне, новые санкции распространяются на бизнесменов и компании, которые помогают Абрамовичу и Усманову обходить карательные меры.

«Мы затягиваем петлю вокруг российской элиты и тех, кто помогает им прятать деньги на войну», — заявил госсекретарь Джеймс Клеверли.

По данным его министерства, в число конкретных целей санкций входят два бизнесмена с Кипра, которые, как утверждается, помогали создавать офшорные компании и фонды.

В прошлом году Великобритания заморозила активы двух известных крупных бизнесменов Абрамовича и Усманова.