Знающий цветовод объяснил, отчего георгины не дают яркого цветения

Если вы сделали хотя бы одну ошибку в уходе за георгинами, цветение уже не будет таким впечатляющим.

Сажаем цветы так. В ямки для посадки укладываем конский навоз в гранулах, можно заменить таким же куриным пометом.

Цветочные клубни заглубляем до корневой шейки, это защитит их от морозов, которые иногда возвращаются весной. Такое понижение температуры может остановить рост и развитие цветов.

Поэтому нужно дождаться прекращения заморозков и тогда уже высаживать георгины.

Перед посадкой уберите нижние листья с клубней, если они есть. Листья не должны соприкасаться с почвой.

Не помещайте георгины под палящее солнце, чтобы нежные стебли не сгорели под жаркими лучами. Когда нужно будет выкопать цветки, обрежьте стебли, оставив до 10 см над почвой.

Потом извлеките клубни, осторожно обкопав их по окружности.