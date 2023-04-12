Блогерша Черри несколько месяцев подряд не брила волосы под мышками и на ногах, показав результат на фото

Тиктокерша Черри (настоящее имя ее неизвестно) с 57 000 подписчиками решила показать, что будет, если не сбривать волосы в течение нескольких месяцев.

Она выложила фото, где демонстрирует густую растительность в указанных местах.

Девушка отметила, что на экране и в СМИ, людям вряд ли удасться увидеть подобное. Также она заявила, что таким образом выглядит естественно.

Блогерша постоянно демонстрирует растительность на теле и продвигает тему бодипозитива.

Откровения звезды Тиктока были оценены по-разному. Одни удивились ее поведению, другие заявили, что уважают такой выбор, а третьи и вовсе решили последовать примеру Черри, перестав бриться.