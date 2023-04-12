Альбом Мадонны признан национальным достоянием США

Альбом популярной исполнительницы Мадонны под названием "Like A Virgin" (1984) будет теперь храниться в Национальном реестре аудиозаписей Библиотеки американского конгресса.

"Like A Virgin" - первый сборник артистки, композиции которого занимали лидирующие места в Billboard 200 и европейских хит-парадах.

The Hollywood Reporter сообщает, что теперь этот альбом Мадонны удостоен почетного статуса, став национальным достоянием американского государства.

В Национальный реестр звукозаписей входят лишь те музыкальные произведения или сборники, которые представляют собой культурную, историческую и эстетическую ценность.

Ранее сообщалось, что Мадонна решила вернуть свою естественную внешность, избавившись от ботокса и филлеров.