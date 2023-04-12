Инфляция в США снизилась сильнее чем ожидали аналитики

Это самый умеренный рост с мая 2021 года. Аналитики ожидали, что уровень инфляции снизится в среднем до 5,1 процента. В феврале ставка по-прежнему составляла 6 процентов.

В месячном исчислении потребительские цены в марте выросли на 0,1 процента, в то время, как аналитики ожидали 0,2 процента.

С другой стороны, уровень базовой инфляции, как и ожидалось, вырос до 5,6 процента. В феврале он был еще 5,5 процента. Базовая инфляция устраняет волатильность цен на энергоносители и продукты питания.

Данные по инфляции находятся в центре внимания, поскольку они имеют большое значение для денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Совсем недавно финансовые рынки ожидали повышения ключевой процентной ставки на 0,25 процентных пункта в мае. Но не исключена и неизменная процентная ставка.

До сих пор неясно, в какой степени недавние банковские потрясения повлияют на кредитование и инфляцию.

«Даже если инфляция все еще слишком высока, этот прогресс означает большую свободу действий для трудолюбивых американцев», — отреагировал на новые цифры президент США Джо Байден.

Теперь необходимо еще больше сократить расходы для семей. Байден также раскритиковал республиканцев в Конгрессе, которые хотели снизить налоги только для богатых и крупного бизнеса.