Огородный эксперт объяснил причины пожелтения листьев у баклажанов

Опытный огородник разъяснил возможные причины желтизны на листьях баклажанов.

Это может происходить из-за недостатка некоторых микро или макроэлементов в почве. Решается эта проблема внесением подходящих подкормок.

Другая причина - плохо организованный полив: недостаток жидкости, перелив, нерегулярное увлажнение. Тут достаточно наладить режим, и проблема отпадет.

Третья причина - влияние вредителей, болезней. Желтые листья могут быть признаком заболевания или поражения паразитами.

Иногда листья у баклажанов желтеют из-за неподготовленности к неблагоприятным условиям открытого грунта.

Рассаду предварительно нужно закалять, тогда проблемы можно свести к минимуму.