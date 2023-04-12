Бузова заявила, что у нее есть возможность выйти замуж хоть сейчас, так как женихов тьма

Ольга Бузова утверждает, что не страдает от отсутствия партнера в настоящее время. Для того чтобы выйти замуж, знаменитость должна испытывать к избраннику чувства, на другие отношения она не согласна.

Поющая ведущая заявила, что женихи к ней в очередь строятся, но это все не то.

Знаменитость убеждена, что без любви отношения не имеют смысла. Ольга не сомневается, что встретит своего единственного, призывая своих поклонниц не сдаваться (как она) и верить в то, что любовь появиться в сердце.

Бузова считает, что намеренно искать избранника не нужно, так как настоящее чувство возникает только тогда, когда его не ждешь.