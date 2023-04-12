Сергей Жуков поделилсяуспехами старшей наследнице, давно проживающей в США

Старшая дочь популярного российского исполнителя Сергея Жукова Александра уже в течение 16 лет проживает на территории США.

Отец гордится наследницей, выбравшей благородную профессию.

Артист рассказал, что девушка успела закончить университет и в настоящее время готовиться получить степень магистра, чтобы в будущем работать с особенными детьми.

Жуков признается, что очень расстраивается из-за того, что не может часто видеть дочь, так как поездка в Штаты дело непростое, особенно в современных реалиях.

Музыкант теперь встречается с наследницей в других странах. В последний раз он отдыхал с ней в Таиланде в январе текущего года.