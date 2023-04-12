Ахеджакова не стала высказываться по поводу финансирования ею украинской армии

Лия Ахеджакова ответила отказом на просьбу представителей СМИ прокомментировать информацию о том, что она переводит средства в поддержку Украины.

Артистка заявила, что ее юрист запретил ей говорить что-либо до судебного разбирательства. Звезда экрана и сцены заверила, что с ней все хорошо.

Напомним, что в Генеральную прокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить актрису с точки зрения оказания финансовой помощи украинской армии. В случае подтверждения данного факта, Лие Меджидовне может грозить до 20 лет лишения свободы.

Оказалось, что увольнение Ахеджаковой из "Современника" - мелочи по сравнению с тем, что происходит в ее жизни сейчас.

Также знаменитости грозит разбирательство в рамках уголовного дела по обвинению ее в государственной измене.