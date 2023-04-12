Лисовец назвал тренчи бежевого цвета самой старомодной одеждой в гардеробе россиянок

Эксперт моды Влад Лисовец недоумевает по поводу того, почему красавицы продолжают носить бежевые тренчи. Он назвал эту одежду самой устаревшей в гардеробе граждан РФ, о чем сообщает PopCornNews.

Стилист объяснил, что тренчи бежевого цвета были в тренде 7 лет назад. Лисовец убежден, что необходимо подобрать другую верхнюю одежду, а не ходить "как из инкубатора.

Знаменитость рекомендует носить в нынешнем сезоне замшевые и кожаные плащи. Косухи или куртки (рок-н-ролл) с объемными плечами и зауженной талией будут смотреться отлично.

Ранее стилист советовал жительницам РФ не носить узкие джинсы этой весной.