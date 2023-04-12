Лисовец назвал тренчи бежевого цвета самой старомодной одеждой в гардеробе россиянок

19:12 2023-04-12

Известный стилист Влда Лисовец, что бежевым тренчам не мето в гардеробе тех, кто отслеживает модные тренды. Эту вещь эксперт называет сильно устаревшей.

Эксперт моды Влад Лисовец недоумевает по поводу того, почему красавицы продолжают носить бежевые тренчи. Он назвал эту одежду самой устаревшей в гардеробе граждан РФ, о чем сообщает PopCornNews.

Стилист объяснил, что тренчи бежевого цвета были в тренде 7 лет назад. Лисовец убежден, что необходимо подобрать другую верхнюю одежду, а не ходить "как из инкубатора.

Знаменитость рекомендует носить в нынешнем сезоне замшевые и кожаные плащи. Косухи или куртки (рок-н-ролл) с объемными плечами и зауженной талией будут смотреться отлично.

Ранее стилист советовал жительницам РФ не носить узкие джинсы этой весной.