Дачный эксперт дал советы по выращиванию огурцов в бочке

Способ высаживания огурцов имеет ряд преимуществ. К примеру, посев семян можно организовать раньше привычного срока.

Кроме того, все саженцы будут равномерно освещаться, земля в бочке будет все время воздушной и пористой, что положительно влияет на корневую систему.

Сначала готовим грунт, делаем это за месяц до высаживания огурцов. Делаем отверстия в дне, чтобы стекали излишки воды.

На дно помещаем остатки растений, которые перепреют и превратятся в удобрение.

Сверху кладем плодородный грунт, например, это может быть состав из перегноя, песка, садовой земли.

Перед посадкой почву хорошо увлажняем, примерно за день до процедуры. Семечки заглубляем на полтора сантиметра, можно высаживать рассаду.

Одна бочка рассчитана на 3-4 куста. Место для емкости выбираем солнечное. Верх бочки укрываем пленкой или агроволокном. Под укрытием должен получиться парниковый эффект.