Intel будет работать с Arm над совместимостью производства чипов

Когда-то Intel была крупнейшим производителем чипов, известных как центральные процессоры (CPU), но уже долгое время ее технологическое преимущество в производстве притупляется конкурентами, такими как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), мировой лидер в производстве чипов для таких клиентов, как Apple Inc.



Стратегия Intel по выходу из кризиса частично зависит от открытия своих заводов для других компаний, производящих чипы, особенно для мобильных телефонов. Компания заявила, что такие фирмы, как Qualcomm Inc, планируют использовать ее заводы для будущих разработок чипов.



"Спрос на вычислительную мощность растет в связи с оцифровкой всего, но до сих пор... у клиентов были ограниченные возможности для разработки самых передовых мобильных технологий", - сказал в своем заявлении Пэт Гелсингер, исполнительный директор Intel.



Со своей стороны, Arm, принадлежащая японскому технологическому инвестору SoftBank Group Corp и планирующая выйти на биржу в конце этого года, является крупным поставщиком интеллектуальной собственности для многих компаний, производящих чипы, особенно для мобильных телефонов. Arm имеет партнерские отношения с крупными контрактными производителями чипов, чтобы гарантировать, что ее разработки будут хорошо работать в их производственных процессах.