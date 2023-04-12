В среду осужденный убийца Луис Гаскин должен был быть казнен штатом Флорида после того, как Верховный суд США отклонил просьбу 56-летнего убийцы об отсрочке.
Гаскин, также известный как "убийца-ниндзя", должен был быть приведен в исполнение через смертельную инъекцию в 6 часов вечера в тюрьме штата Флорида в Рейфорде.
Осужденный убийца провел последние 33 года в камере смертников за смертельный расстрел Роберта и Джорджетты Штурмфельс, супругов Палм-Кост, в их доме 20 декабря 1989 года. Вот что происходит в день казни, согласно данным Департамента исправительных учреждений Флориды:
Что происходит в последний день приговоренного к смертной казни? Формируется команда казни, в которую входят: палач, начальник учреждения, духовный наставник и начальник команды.
Для последнего приема пищи заключенный может заказать еду и безалкогольный напиток на сумму до 40 долларов по своему выбору, если они имеются в наличии в учреждении и одобрены директором службы питания.
Заключенный принимает душ под присмотром члена команды того же пола. После душа заключенный возвращается в камеру, где ему выдают одежду. В камере казни заключенному предоставляется возможность сделать последнее заявление перед введением наркотического коктейля.
Один из членов команды казни включит систему громкой связи, и Гаскину будет позволено сделать последнее заявление. После последнего заявления или если Гаскин откажется что-либо говорить, начнется казнь.
Как заключенные Флориды проводят свой последний день перед казнью
В среду осужденный убийца Луис Гаскин должен был быть казнен штатом Флорида после того, как Верховный суд США отклонил просьбу 56-летнего убийцы об отсрочке.
В среду осужденный убийца Луис Гаскин должен был быть казнен штатом Флорида после того, как Верховный суд США отклонил просьбу 56-летнего убийцы об отсрочке.
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