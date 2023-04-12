"Сегодня, после того как весь район был расстроен из-за этой огромной выбоины, которая уже несколько недель портит жизнь машинам и велосипедам, я вышел со своей командой и заделал ее", - написал он в Twitter. "Я всегда говорю: "Давайте не будем жаловаться, давайте сделаем что-нибудь. Вот, пожалуйста".
Соседка выкатила окно своей машины и крикнула спасибо звезде боевиков.
"Не за что", - сказал Шварценеггер, одетый в рабочие ботинки, кожаную куртку и очки, напоминающие о его роли в фильме "Терминатор".
"Вы должны сделать это сами. Это безумие. Я уже три недели жду, когда эту дыру заделают", - сказал он.
Дэниел Кетчелл, представитель Шварценеггера, сказал, что жители Брентвуда неоднократно обращались с просьбой о ремонте после того, как зимние шторма открыли выбоины и трещины на местных дорогах.
Арнольд Шварценеггер заделывает яму в Лос-Анджелесе самостоятельно
Во вторник актер и бывший губернатор Калифорнии опубликовал в Твиттере видео, на котором он и его помощник используют упакованный бетон для ремонта дороги в районе Брентвуд.
"Сегодня, после того как весь район был расстроен из-за этой огромной выбоины, которая уже несколько недель портит жизнь машинам и велосипедам, я вышел со своей командой и заделал ее", - написал он в Twitter. "Я всегда говорю: "Давайте не будем жаловаться, давайте сделаем что-нибудь. Вот, пожалуйста".
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